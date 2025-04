La richiesta è stata depositata questa mattina

La procura di Cagliari ha chiesto al tribunale civile l’annullamento della decadenza di Alessandra Todde dal Consiglio Regionale, disposta dal collegio regionale di garanzia della Corte d’Appello lo scorso 3 gennaio.

La richiesta è stata depositata questa mattina con le conclusioni nell’ambito del procedimento avviato su ricorso dei legali della presidente della Regione Sardegna. La Procura ha chiesto di eliminare la parte del provvedimento che dispone la decadenza e di confermare, rideterminandola, la sanzione pecuniaria prevista.

Il Collegio aveva contestato irregolarità nel rendiconto delle spese elettorali per le elezioni regionali del febbraio 2024, due su tutte: l’assenza del mandatario elettorale e la mancata apertura di un conto corrente dedicato.

Oltre alla decadenza dal Consiglio, era stata stabilita una sanzione amministrativa pari a 40mila euro. L’organo, nel frattempo, dovrà essere ricostituito in seguito al pensionamento della presidente Gemma Cucca.

Il procedimento è in corso presso la prima sezione civile del tribunale ordinario di Cagliari. L’udienza è fissata per il 22 maggio. In quella sede saranno valutate anche le costituzioni in giudizio delle parti intervenute, sia in sostegno sia in opposizione al ricorso. I pubblici ministeri incaricati del caso sono Guido Pani e Diana Lecca. Il presidente del collegio giudicante è Gaetano Savona.

