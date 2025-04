I vigili del fuoco impegnati nella bonifica

Per il grande incendio in un cantiere nautico di Olbia, per tutta la notte i Vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica, tuttora in corso, e in quelle di monitoraggio con i droni.

Prosegue l’intervento nel cantiere nautico nella zona industriale di Cala Saccaia, a Olbia, in provincia di Sassari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata