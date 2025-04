Le encicliche del Pontificato del Papa argentino

Papa Francesco nel suo Pontificato: ‘Lumen Fidei’ 2013, ‘Laudato Sì’ 2015, ‘Fratelli Tutti’ 2020, ‘Dilexit Nos’ 2024. Fratelli tutti. Basta questo concetto, titolo di un’enciclica del 2020, per riassumere il cuore della dottrina sociale di Papa Francesco . Un appello, un sogno. Il desiderio, o meglio, la necessità della fratellanza in un mondo lacerato da tanti conflitti. Insomma, un mondo nuovo in grado di superare quella “globalizzazione dell’indifferenza” alla base di tante ingiustizie nel mondo. Sono 4 le encicliche firmate danel suo Pontificato: ‘Lumen Fidei’ 2013, ‘Laudato Sì’ 2015, ‘Fratelli Tutti’ 2020, ‘Dilexit Nos’ 2024.

La ‘Fratelli Tutti‘, enciclica firmata in un luogo simbolo, sulla tomba di San Francesco ad Assisi, indica che siamo tutti sulla stessa barca, che nessuno si può salvare da solo, ma promuovendo una fraternità realizzata con i fatti, non di parole. Promuovere una fraternità vera significa costruire ponti in un’epoca caratterizzata dall’innalzamento di muri. Nella dottrina sociale di Francesco trova un secco ‘No’ lo sfruttamento dei più deboli e degli indifesi. Francesco più volte ha posto attenzione al tema dell’ambiente, l’obbligo di curare la Casa Comune in un’epoca segnata dalla crisi climatica.

Altro tema chiave per capire la dottrina di Bergoglio è la cancellazione del debito dei Paesi poveri, “una questione di giustizia”. Una sfida che il Papa ha ripreso in occasione del Giubileo del 2025. Quello dedicata alla Speranza che non può non albergare nel cuore di ogni cristiano. Speranza, ma anche Misericordia. Il Papa più volte ha sottolineato che “Dio perdona tutto. Dio perdona sempre”.

Alla Misericordia ha dedicato il Giubileo straordinario del 2016 e, prima dell’Anno Santo, con una sorta di operazione di ‘marketing’ aveva lanciato la ‘Misericordina’ “un medicinale spirituale fa arrivare la misericordia nell’anima”.

Fratellanza e cura, speranza e misericordia. Perché, in fondo, il fine è tornare al cuore. Il Papa lo ha evidenziato nella ‘Dilexit Nos‘, l’enciclica del 2024 dedicata all’amore umano e divino del Cuore di Gesù, altro momento chiave del pontificato di Papa Francesco. L’Ultima di Papa Francesco, in cui chiede a quel mondo “che sopravvive tra le guerre, gli squilibri socioeconomici, il consumismo e l’uso anti-umano della tecnologia” di “recuperare ciò che è più importante e necessario: il cuore”. Complessivamente sono queste le encicliche firmate da Papa Francesco nel suo Pontificato: ‘Lumen Fidei’ 2013, ‘Laudato Sì’ 2015, ‘Fratelli Tutti’ 2020, ‘Dilexit Nos’ 2024.

