Il Pontefice è morto la mattina del 21 aprile

(LaPresse) La notizia della morte di Papa Francesco comincia a circolare a metà mattinata tra i fedeli che per caso sia trovano in Piazza San Pietro. Alcuni arrivano per l’occasione ma sono tutti increduli di fronte a un annuncio che nessuno si aspettava. “È stato il mio amico a darmi la notizia. Siamo stati in silenzio per un minuto, due, e poi abbiamo deciso di andare a San Pietro. Un momento molto triste” racconta un ragazzo francese. “L’ho saputo dalla stampa mentre ascoltavo la radio” dice invece una giovane spagnola. “Oggi l’idea era di fare una passeggiata, ma abbiamo deciso di venire qui perché è un momento storico”. Ci sono anche connazionali di Papa Bergoglio, come una giornalista Italo-argentina che si trova a Roma per la canonizzazione, ad oggi sospesa, di Carlo Acutis: “L’ho saputo dai social e un certo punto sono esplosi con la notizia. All’inizio ho pensato fosse tutto falso poi ho controllato i siti ufficiali e ho capito. Non credo vedrò più un papa argentino con origini italiane. La tristezza è grande”. “L’ho saputo da un mio collega. Mi manca. Non so cosa fare” dice una signora tedesca volontaria del Giubileo. “Ci mancherà” ma anche “È stato un Papa moderno e vicino alla gente” sono i commenti più frequenti.

