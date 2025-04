Dopo una lite poco dopo la mezzanotte

Un ragazzo di 17 anni è morto in provincia di Siracusa dopo esser stato accoltellato in strada nel corso di una lite. È successo a Francofonte, poco dopo la mezzanotte, in una strada centrale nei pressi di un pub. La vittima è morta durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale. Al vaglio dei carabinieri, che indagano su quanto accaduto, la posizione di un giovane del posto, maggiorenne. A incastrarlo sarebbero alcune testimonianze e immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata