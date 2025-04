Foto da Facebook

E' simbolo di buon auspicio, Giani: "Rappresenta la più antica delle nostre tradizioni popolari"

La colombina ‘vola bene’ dopo lo scoppio del carro a Firenze. Si tratta di una antica tradizione pasquale che segna un buon auspicio per la città e i cittadini.

“Lo scoppio del carro rappresenta la più antica delle nostre tradizioni popolari, oggi la colombina ha fatto il suo percorso per accendere il fuoco in modo perfetto all’andata e al ritorno dall’altare del Duomo di Firenze” scrive sui social Eugenio Giani, governatore della Toscana. “Per secoli questo ha significato buon auspicio… auguri Toscana”, ha aggiunto.

