La donna ha aggiunto che il figlio avrebbe detto: "Mamma, se non lo facevo io ammazzavano me. Lei mi ha tradito"

Nors Man Lapaz, la madre di Mark Antony Samson, il ragazzo di 23 anni di origini filippine che ha ucciso a coltellate la sua ex fidanzata Ilaria Sula, ha dichiarato durante l’interrogatorio in questura che il figlio le avrebbe detto: “Non dirlo a papà, poverino lui è vecchio, scusami“. E ha aggiunto: “Io ho preso la giacca e sono uscita piano piano da casa”.

Il femminicidio di Ilaria Sula è avvenuto nell’appartamento di via Homs 8, nel quartiere africano a Roma, dove il giovane abitava con i genitori, e poi ha scaricato il cadavere in un dirupo del monte Guadagnolo, nel comune di Capranica Prenestina, in provincia di Roma.

La donna ha poi spiegato alla polizia che il figlio, per giustificare il femminicidio le avrebbe detto: “Mamma, se non lo facevo io ammazzavano me. Lei mi ha tradito”.

“Ilaria era immobile. Mark sembrava un demonio, piangeva e piangendo ha detto ‘ma’ non c’è più’” ha detto ancora la donna. Alla domanda se avesse visto il coltello, Nors Man Lapaz ha risposto: “Non l’ho visto, e poi Mark mi ha chiesto ‘Abbiamo una valigia grande?'”.

