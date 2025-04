I due imputati scagionati dalla Corte d'Appello di Bologna

Sono stati assolti anche in appello i due imputati di 33 e 34 anni (all’epoca dei fatti, ne avevano 8 in meno) accusati di aver violentato una ragazza nel 2018 in un appartamento a Marina di Ravenna. La decisione è stata assunta ieri dalla Corte d’Appello di Bologna perché ‘il fatto non costituisce reato’ che – come riportano Il Resto del Carlino e il Corriere di Romagna – ha respinto le richieste della Procura di Ravenna. Anche Per la Corte d’Appello di Bologna, come per il primo grado di giudizio, quella sera la 18enne era consenziente anche se ubriaca. Uno dei due imputati, italiano 33enne, era accusato di aver avuto un rapporto non consenziente con la 18enne, mentre l’altro, ex calciatore del Ravenna, di origini senegalesi, filmava la scena con il cellulare.

