Il 59enne aprì il fuoco durante un'assemblea condominiale a Roma

I giudici della prima corte d’Assise di Roma hanno condannato all’ergastolo Claudio Campiti, l’uomo di 59 anni che, l’11 dicembre 2022 sotto al gazebo di un bar in via Monte Giberto a Fidene, nella zona Nordest di Roma, sparò uccidendo Nicoletta Golisano, Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Fabiana De Angelis, durante un’assemblea del consorzio immobiliare ‘Valle Verde’, in provincia di Rieti. Nella sparatoria rimasero ferite anche 5 persone.

Condannato anche l’ex presidente del Tsn di Roma Bruno Ardovini, a tre mesi, mentre Giovanni Maturo, l’addetto all’armeria del Poligono di Tor di Quinto dove Campiti noleggiò la pistola, è stato assolto.

