Forti piogge nel nord-ovest della Penisola

Un’ondata di maltempo ha colpito il nord-ovest dell’Italia nella serata di mercoledì 16 aprile. Disagi soprattutto in Piemonte e in Valle d’Aosta.

Maltempo Piemonte, due frane nel Verbanese: evacuate 30 persone

Vigili del fuoco al lavoro nel Verbanese dal primo pomeriggio per allagamenti, danni d’acqua e smottamenti. Le maggiori criticità si sono registrate a Villadossola e Beura Cardezza per due frane. Sono state evacuate per precauzione 30 persone dalle abitazioni vicine.

#Maltempo #Verbania, dal primo pomeriggio di #oggi #vigilidelfuoco al lavoro per allagamenti, danni d’acqua e smottamenti: maggiori criticità a Villadossola e Beura Cardezza per due frane, evacuate per precauzione 30 persone da abitazioni vicine. Squadre al lavoro [#16aprile… pic.twitter.com/44rs8OHci3 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 16, 2025

In provincia di Torino fango sulla provinciale, strada chiusa

In provincia di Torino, invece, la strada provinciale 165 di Prarostino è stata chiusa nel tardo pomeriggio al km 4+300, nel territorio del comune di San Secondo di Pinerolo, poiché la carreggiata è ostruita da fango, detriti e vegetazione, franati a causa del maltempo dal versante sovrastante. Sul posto è intervenuto il personale dell’Unità operativa di Pinerolo della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino per verificare l’entità del dissesto e posizionare la segnaletica che indica l’interruzione della strada.

Caduta massi ed esondazioni in Valle d’Aosta

Criticità anche in Valle d’Aosta, dove si è riunito nella sede della Protezione civile della Valle d’Aosta, a Saint-Christophe, il Centro coordinamento soccorsi. Nel corso dell’incontro sono state analizzate le segnalazioni pervenute alla Cus, in particolare nelle ultime ore del pomeriggio. Cadute di massi sono state segnalate in alcune località, così come l’esondazione di alcuni torrenti secondari.

