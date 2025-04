Arrestato un 21enne dalla polizia locale: secondo alcuni media, quando è stato bloccato la stava ancora picchiando

Ha adescato sui social una ragazza di 14 anni e poi l’ha picchiata e violentata. Per questo motivo un 21enne è stato arrestato dalla polizia locale di Busto Arsizio, in provincia di Varese. L’aggressione si è consumata ieri sera in un’area dismessa dietro la stazione.

Violenza a Padova: esce dal carcere e sequestra una donna

Sempre oggi un’altra notizia shock: un uomo di 36 anni, kosovaro, appena uscito dal carcere, è stato arrestato dalla polizia di Padova per aver sequestrato e violentato più volte, sotto la minaccia di una pistola, una donna. L’uomo, come riporta Il Corriere del Veneto, è stato rintracciato e bloccato dalla squadra Mobile dopo l’allarme al 113 da parte della vittima, una 37enne albanese, che due giorni fa è riuscita a fuggire dall’appartamento disabitato dove era stata rinchiusa.

La donna ha riferito agli agenti che nelle prime ore di sabato scorso era stata contattata telefonicamente da un uomo a lei totalmente sconosciuto che le aveva chiesto di scendere in strada perché aveva importanti notizie da comunicarle, lasciando intendere che il figlio 18enne della donna era in grave pericolo.

L’aumento delle violenze sessuali

Dal 2020 alla primavera 2024 le violenze sessuali sono aumentate del 35%. È quanto emerge nel report ‘I giovani e la violenza di genere. Dall’analisi dei dati alla percezione del fenomeno da parte delle giovani generazioni’ presentato nel maggio 2024 presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per quanto attiene alle vittime delle fattispecie di reato monitorate, l’incidenza delle donne sul totale delle vittime si mantiene pressoché costante nel quadriennio, attestandosi intorno al 75% per gli atti persecutori, all’81% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e con valori che oscillano intorno al 92% per le violenze sessuali.

