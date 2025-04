L'allarme è scattato stamattina pochi minuti prima delle 5

Una persona è morta a causa dell’incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento, in via Paul Troghe a Mezzocorona, in Trentino. L’allarme è scattato stamattina pochi minuti prima delle 5. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine ma per la persona, di cui non è ancora nota l’identità, non c’era più nulla da fare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata