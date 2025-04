Morti un 20enne, un 47enne e un 61enne: continua la strage sulle strade

Tre morti sulle strade italiane in poche ore. A perdere la vita in tre distinti incidenti stradali avvenuti in diverse aree della Penisola sono stati un 61enne, un 20enne e un 47enne.

L’ultimo in ordine di tempo è un uomo di 61 anni, che è morto a causa di un incidente che si è verificato sulla strada statale 42 ‘del Tonale e della Mendola’ a Braone in provincia di Brescia. L’impatto, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti, ha visto l’impatto frontale di un’auto e di un furgone. Ferito il conducente del furgone che ha riportato un trauma al torace ed è stati trasferito in codice rosso all’ospedale. Il traffico viene deviato, in loco, tra gli svincoli di Breno e Cerveno- Braone lungo la viabilità comunale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Un ragazzo di 20 anni è invece morto a causa di un incidente stradale che si è verificato intorno all’1.20 di questa notte a Catanzaro su via Fiume Busento sulla SP13. Il sinistro ha visto l’impatto di 2 auto. Ferito l’uomo che viaggiava sull’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, previa autorizzazione del magistrato di turno, hanno estratto il corpo del giovane dall’abitacolo e hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e le vetture. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e soccorso stradale per il recupero delle vetture. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.

Un altro incidente stradale mortale si è verificato invece questa mattina, a Roma, in Via Trionfale 8745, dove una Lancia Y ha travolto e ucciso un un uomo di nazionalità peruviana di 47 anni, mentre stava attraversando la strada. Il conducente del veicolo, ragazzo di 19 anni italiano , è stato accompagnato presso l’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Sono in corso da parte della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Sapienza le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

