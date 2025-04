Screenshot da Youtube

Accolta l'istanza di ricusazione nei suoi confronti: le sue precedenti dichiarazioni potrebbero "compromettere l'apparenza di imparzialità" dell'esperto

Il professore genetista Emiliano Giardina non sarà più il perito nell’incidente probatorio sui DNA maschili nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto del 2007. La gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha infatti accolto l’istanza di ricusazione presentata dalla procura pavese nei sui confronti: l’intervista rilasciata anni fa da Giardina a ‘Le Iene’ dal genetista sullo stesso “oggetto” della consulenza (il tracciato genetico sulle unghie della 26enne) potrebbe “compromettere l’apparenza di imparzialità” del super esperto, lo stesso che decifrò ‘Ignoto 1’ nel caso di Yara Gambirasio.

Nominati i nuovi periti

Nel provvedimento, che accoglie l’istanza della pm Valentina De Stefano con l’aggiunto Stefano Civardi, la giudice sottolinea comunque che “non dubita della assoluta correttezza dimostrata e della imparzialità” del professor Giardina che è stato “scelto per le sue indiscusse capacità professionali, per la preparazione scientifica e la riconosciuta autorevolezza”. Con l’ordinanza sono stati nominati i nuovi periti. Si tratta della dottoressa Denise Albani come genetista e Domenico Marchigiani come perito dattiloscopico. L’udienza per il conferimento dell’incarico è stata fissata per il prossimo 16 maggio alle ore 11 in Tribunale a Pavia.

Chi è Denise Albani, la nuova genetista in sostituzione di Giardina

Denise Albani, la nuova super perita nominata dalla Gip di Pavia in sostituzione di Giardina, è una poliziotta della Scientifica di 35 anni. La consulenza è volta a comparare il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi con quelli del 37enne Andrea Sempio, di nuovo indagato per omicidio, di Alberto Stasi, e con gli altri profili maschili di soggetti che frequentavano la villetta di via Pascoli a Garlasco. Trentacinque anni, Albani è Commissario Capo Tecnico Biologo, vincitrice del concorso bandito nel 2016 per i tecnici biologi della polizia di stato.

