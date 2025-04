Nello scoppio a Borgo Panigale persero la vita due operai, Fabio Tosi e Lorenzo Cubello

Dodici persone sono state iscritte nel registro degli indagati da parte della procura di Repubblica di Bologna per l’esplosione del 23 ottobre 2024 nell’impianto di produzione di Toyota a Borgo Panigale, nella quale persero la vita due lavoratori e altri 11 rimasero feriti. Si tratta di un atto dovuto in vista della superperizia disposta dal Gip del Tribunale felsineo come accertamento irripetibile.

Esplosione Bologna, tra gli indagati l’ad di Toyota Material Handling

Tra i 12 indagati per l’esplosione c’è Michele Candiani, l’amministratore delegato di Toyota Material Handling. A causa dello scoppio della centrale termica dello stabilimento persero la vita Fabio Tosi di 34 anni e Lorenzo Cubello di 37.

