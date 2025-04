Tra i partecipanti ai disordini ci sarebbero anche militanti in movimenti di estrema destra

Sale a 24 agenti feriti il bilancio degli scontri tra ultras e polizia avvenuti domenica pomeriggio a Ponte Milvio a Roma, prima del derby Lazio-Roma. Gli investigatori della questura capitolina, delegati dalla procura per le indagini, hanno effettuato un arresto in flagranza differita di uno dei partecipanti agli scontri mentre proseguono le indagini, compreso l’esame dei filmati realizzati dalla Digos e dalla scientifica, per identificare gli altri. Tra di loro ci sarebbero anche militanti in movimenti di estrema destra.

