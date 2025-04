Per la sovrana in regalo una pizza Margherita

La regina Camilla in visita all’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni nel quartiere San Giovanni Di Roma. Al suo arrivo, avvenuto in occasione della visita di Stato di Re Carlo III, è stata accolta dai bambini e dalle insegnanti in un tripudio di bandierine italiane e della Gran Bretagna. Ad attenderla il Ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine. Nel corso della visita Camilla ha ricevuto in dono una pizza Margherita, offerta da una pizzeria del posto.

