Il cadavere rinvenuto dai Vigili del Fuoco

Il corpo di un uomo è stato trovato carbonizzato a bordo di un’auto a Clusone, in provincia di Bergamo. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, che erano sul posto per spegnere l’incendio dell’auto. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

