Il fatto è avvenuto il 6 aprile alle 4 di mattina, nel quartiere Piano in viale Colombo

Un furto da 140mila euro in una gioielleria di viale Colombo nel quartiere Piano di Ancona. Il colpo per trafugare gioielli in oro, pietre preziose e argento è finito con l’arresto in diretta di due uomini dell’est Europa con precedenti. Il fatto è avvenuto alle 4 di mattina del 6 aprile: i Carabinieri della Radiomobile di Ancona, durante un controllo della zona, hanno notato la serranda d’ingresso del negozio forzata e la porta blindata sfondata, una volta entrati hanno trovato due uomini con il volto coperto dal passamontagna.

L’arresto

I due stavano rompendo le vetrine per prelevare altri gioielli esposti. Immediatamente bloccati e immobilizzati i due sono stati trovati in possesso di diversi arnesi da scasso e di due borsoni con all’interno i preziosi rubati e pronti per essere portati all’esterno. I due sono stati dichiarati in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati portati presso la casa circondariale di Ancona Montacuto in attesa dell’udienza di convalida della misura pre-cautelare prevista per oggi.

