L'incidente sulla strada provinciale che collega Andria e Bisceglie. A bordo viaggiava anche il padre della giovane

Tragico incidente mortale nella serata di venerdì in Puglia, sulla strada provinciale che collega Andria e Bisceglie, all’altezza di Trani. Due le vittime dello scontro tra due auto, una Lancia Y e una Mazda: si tratta di due donne, madre e figlia, quest’ultima al settimo mese di gravidanza. Secondo quanto riportato dai media locali, le due vittime erano Rosa Mastrototaro, 62 anni, e la figlia Margherita Di Liddo, 32 anni, di Bisceglie. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. La ragazza incinta è arrivata in ospedale già morta, vano anche il tentativo dei medici di salvare il feto. A bordo viaggiava anche il padre della giovane, rimasto ferito come le altre due persone che viaggiavano sull’altra vettura.

