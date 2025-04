Un uomo è stato investito dal treno sulla linea tra la capitale e Pisa. Un altro incidente all’altezza di Santa Marinella

Ancora forti disagi stamattina su alcune linee dell’Alta Velocità. Per quanto riguarda i disagi sulla Bologna-Milano, a quanto si apprende da Fs, la circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 9:10 alle 10.45 a causa della presenza di fumo a bordo di un treno Italo in direzione Bologna.

La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa sulla linea AV Firenze-Roma, dopo accertamenti sul tratto tra Gallese e Capena. Lo comunica Rfi, sottolineando che i Treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Disagi in mattinata, fa sapere sempre Rfi, anche sulla linea AV Bologna-Milano, per un inconveniente tecnico accaduto in mattinata a un treno di altra impresa ferroviaria nei pressi di Fidenza. La circolazione è poi tornata regolare verso le 10:45, ma i Treni Alta Velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.

Uomo investito su linea Pisa-Roma a Santa Marinella, ritardi e cancellazioni

Ritardi e cancellazioni sulla linea Roma Pisa per un uomo investito da un Fracciabianca all’altezza di Santa Marinella. Sul posto i carabinieri di Civitavecchia e la Polfer, che non escludono il gesto volontario. Nel tratto tra Civitavecchia e Santa Marinella la circolazione è stata sospesa intorno alle 9.50 per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. In un aggiornamento delle 11.40 Trenitalia spiega la circolazione è in graduale ripresa. I Treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 50 minuti. I Treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 110 minuti. I Treni del Regionale hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.

Persona investita su Bari-Lecce, ripresa circolazione

La circolazione è tornata regolare tra Monopoli e Fasano, sulla linea Bari-Lecce, dopo l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per l’investimento di una persona. Lo si legge sul sito di Trenitalia. I Treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 250 minuti. I Treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni.

