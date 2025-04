La giovane avrebbe subito i palpeggiamenti dell'insegnante

Arresti domiciliari per un insegnante e per la dirigente scolastica di un istituto superiore del Pistoiese. Sono stati disposti dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pistoia Luca Gaspari, al termine di un’indagine svolta dai carabinieri e coordinata dalla pm Chiara Contesini. L’insegnante, al quale è stato applicato il braccialetto elettronico, è accusato di violenza sessuale su una studentessa minorenne della propria classe, mentre la dirigente scolastica è accusata di favoreggiamento personale, poiché avrebbe aiutato il professore a eludere le investigazioni in corso, informandolo della denuncia che pendeva a suo carico. Le misure cautelari sono scattate venerdì della scorsa settimana ma la notizia è riportata oggi dal quotidiano La Nazione.

Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia presentata dalla madre della studentessa. La ragazza avrebbe raccontato di essere stata costretta, in orario scolastico, a subire dei palpeggiamenti da parte dell’insegnante. I fatti si sarebbero svolti a partire da novembre 2024. I difensori del professore e della preside, rispettivamente gli avvocati Andrea Mitresi e Andrea Niccolai, entrambi del foro di Pistoia, stanno vagliando il materiale raccolto nel corso delle indagini e che è alla base dell’ordinanza emessa dal gip. Il docente, contestualmente alla misura cautelare, riferisce ancora La Nazione, è anche stato sospeso dal provveditorato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata