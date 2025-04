L'imprenditore sarebbe vigile e in grado di parlare

Davide Lacerenza ha avuto un ictus questa notte e si trova ricoverato nel reparto di neurologia di un ospedale milanese. Il malore è avvenuto intorno alle 4 del mattino e il 60enne, ai domiciliari per l’inchiesta per droga e prostituzione sulla Gintoneria di Milano, è stato ricoverato intorno alle 11 dopo una serie di accertamenti in pronto soccorso.

L’avvocato Liborio Cataliotti, che assiste l’imprenditore, ha già inoltrato alla gip Alessandra Di Fazio, un’istanza di detenzione domiciliare in ospedale a cui sono allegati i due certificati del pronto soccorso e il certificato di ricovero. Lacerenza sarebbe vigile ed è stato in grado di parlare con il suo legale. Il malore è stato classificato dai sanitari come problema “neurologico”. Con lui era presente la fidanzata, Clotilde Conca.

