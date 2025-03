Il corpo della 89enne è stato scoperto in un appartamento nel centro della città. Indagano i carabinieri

Una donna è stata trovata morta in una abitazione in via delle Beccherie 7 a Trieste. Secondo quanto si apprende la donna ha un taglio alla gola. Sul posto i soccorsi, personale dell’Arma dei carabinieri che sta indagando sul caso. La via del ritrovamento è nei pressi della Questura: anche il questore Pietro Ostuni è ora sul posto.

Fermata una persona

Ci sarebbe già una persona fermata dai carabinieri per la donna trovata morta in casa in via delle Beccherie 7 a Trieste. L’anziana è stata rinvenuta con un taglio alla gola nel suo appartamento e l’ipotesi a cui stanno lavorando gli inquirenti è quello di un omicidio.

La persona fermata dai carabinieri è una donna che, da quanto si apprende, non è la badante della anziana. Gli inquirenti ipotizzano comunque che la donna fermata conoscesse la vittima, Isabella Ailandi Tregnaghi, 89 anni.

