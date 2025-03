Dopo la sentenza per gli esponenti del centro sociale gioia dentro e fuori dall'aula

(LaPresse) Condanne per reati minori ma cade l’associazione a delinquere “perché il fatto non sussiste”. È la decisione arrivata a Torino nel processo di primo grado che vede imputati 28 attivisti del centro sociale Askatasuna: a 16 di loro veniva contestata l’associazione a delinquere. Alla lettura della sentenza in aula sono partiti i cori e gli applausi delle persone presenti, mentre all’esterno del tribunale gli attivisti hanno festeggiato con un lungo applauso. “La Val di Susa è nostra e la difenderemo” e “Siamo una associazione a resistere”, le frasi urlate al megafono dagli attivisti.

