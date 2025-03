Nessuna persona coinvolta. L'ipotesi seguita dagli investigatori è rogo doloso di probabile matrice anarchica

Un incendio è divampato lunedì mattina intorno alle 4:30 in una concessionaria Tesla in via Serracapriola a Frascati, in provincia di Roma: distrutte 17 automobili. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco con al seguito due Autobotti, il Carro Autoprotettori, il funzionario di guardia ed il capo turno provinciale. Nessuna persona risulta coinvolta, mentre le fiamme hanno interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le autovetture. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Rogo doloso di probabile matrice anarchica

Incendio doloso di probabile matrice anarchica. È l’ipotesi, secondo quanto apprende LaPresse, che stanno seguendo gli investigatori della Digos della questura di Roma che indagano sull’incendio di questa mattina in una concessionaria Tesla in via Serracapriola a Frascati, in provincia di Roma, dove sono andate distrutte 17 automobili. I vigili del Fuoco hanno trovato diversi punti d’innesco nel piazzale dove erano parcheggiate le vetture elettriche. Al vaglio le immagini di videosorveglianza. Già nelle prossime ore i vigili del fuoco del comando provincia di Roma, invieranno una prima relazione alla procura della Repubblica di Roma.

Tesla su incendio deposito: “Collaboreremo con autorità a indagini”

“Siamo consapevoli dell’incidente occorso a Roma il 31 marzo. Stiamo attivamente investigando l’accaduto e collaboreremo con le autorità locali per determinare le cause dell’evento“. Così in una nota la Tesla, dopo l’incendio divampato la notte scorsa nel deposito di via Serracapriola a Torre Angela alla periferia di Roma, dove sono state danneggiate 17 autovetture.

