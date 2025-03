Il corpo dell'escursionista è stato recuperato dai vigili del fuoco lariani

Incidente mortale in montagna sui Corni di Canzo, in provincia di Como, dove un escursionista di 62 anni ha perso la vita dopo una caduta di 60 metri da un sentiero. Sul posto i soccorritori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo dell’uomo grazie all’elicottero del 118. In corso gli accertamenti anche da parte dei carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata