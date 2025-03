L'altro figlio è invece stato arrestato per violenza sessuale sulle sorelle

Balwinder Singh, consigliere comunale del centrodestra a Brescia, è indagato insieme alla moglie per maltrattamenti sulle figlie, mentre il suo altro figlio è stato arrestato per violenza sessuale sulle sorelle.

Brescia, a Singh imposto divieto di avvicinamento alle figlie

Come riporta Il Giornale di Brescia, il gip Andrea Guerrerio ha accolto la richiesta di misura cautelare del sostituto Marica Brucci: al consigliere comunale, 49 anni, è stato imposto di indossare il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alle ragazze e ai luoghi da loro frequentati. Custodia cautelare in carcere invece per il figlio 26enne. Le due ragazze che sarebbero state vittima di maltrattamenti e abusi si trovano in comunità.

