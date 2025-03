Coinvolti dipendenti pubblici, amministratori locali e vigili

Multe per finte violazioni al codice della strada, con l’obiettivo di fare cassa in diversi Comuni in provincia di Torino. I carabinieri della Compagnia di Venaria Reale e militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ivrea, insieme con i Carabinieri della Compagnia di Ivrea e dalla Polizia Locale di Torino, hanno eseguito diverse perquisizioni nei comuni di San Francesco al Campo, Lombardore, San Ponso. Nel mirino undici persone, dipendenti pubblici, amministratori locali e appartenenti alla Polizia locale. Per le indagini, coordinate dalla Procura di Ivrea, gli indagati sono accusati di illecita irrogazione di sanzioni derivanti da presunte violazioni al Codice della strada e all’utilizzo di tali proventi nell’ambito dei bilanci comunali, con “ingiustificata allocazione e destinazione di parte dei fondi a favore di personale dei Comuni stessi”.

Le perquisioni saranno utili anche per trovare documentazione a riscontro e verifica dei reati ipotizzati, e ad accertare la regolarità degli autovelox installati lungo la viabilità comunale, extracomunale ed aeroportuale, adottate dalla Polizia Locale. L’attenzione della Procura della Repubblica di Ivrea si è focalizzata inoltre sulla conversione ed adattamento di un immobile confiscato nell’ambito di altro procedimento penale per associazione mafiosa, e destinato oggi a nuova sede della Polizia Locale di San Francesco al Campo e ad Archivio Storico comunale: sono infatti in via di accertamento ipotesi di irregolarità relative alle procedure in tema di appalti.

