Tra queste via Padova, Colonne di San Lorenzo e quartiere 'dei Fiori' di Rozzano

L’ordinanza prefettizia che istituisce le cosiddette “zone rosse” nelle aree urbane più sensibili di Milano è stata prorogata per altri sei mesi, dal primo aprile al 30 settembre 2025. Il provvedimento sarà inoltre esteso a nuove zone – quella di Via Padova, quella delle Colonne di San Lorenzo e il quartiere “dei Fiori” di Rozzano – per rafforzare ulteriormente il contrasto alla criminalità e al degrado urbano.

La decisione è stata assunta questa mattina nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Claudio Sgaraglia alla presenza del Vice Sindaco di Milano Anna Scavuzzo e del Vice Sindaco di Rozzano Maria Laura Guido.Durante l’incontro sono stati analizzati i risultati dei controlli effettuati dalle Forze di Polizia a partire dal 30 dicembre 2024, data di entrata in vigore dell’ordinanza.

I controlli effettuati in questi mesi hanno portato complessivamente all’identificazione di 132.742 persone.Sono stati emessi 1.313 ordini di allontanamento, di cui: 377 per reati in materia di stupefacenti; 308 per reati contro la persona; 480 per reati contro il patrimonio; 148 per altri reati.

Piantedosi: “Controllate 325mila persone nelle zone rosse”

“Sono oltre 325mila le persone controllate nelle ‘zone rosse’ che, istituite in diverse aree urbane del Paese, rendono più efficace l’azione delle Forze di Polizia per il contrasto a criminalità e degrado”. Lo scrive su X il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sottolineando che “il 75% dei 2.650 soggetti destinatari di un provvedimento di allontanamento è composto da cittadini stranieri”.

