Il report 2024 del Soccorso alpino e speleologico

Sono 466 le persone decedute nel 2024 in ambienti impervi in Italia. Il dato è contenuto nel report 2024 del Soccorso alpino e speleologico ed è in lieve flessione rispetto agli anni precedenti, pur restando il dato “altamente significativo”. Nel 2023 i decessi in ambiente impervio erano stati 491, nel 2022 erano stati 504. L’analisi, si legge nel report, “conferma una pressione costante sul sistema di soccorso in montagna, con numeri che evidenziano quanto sia necessaria una costante attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione per ridurre i rischi e limitare gli incidenti”.

Complessivamente, si legge ancora nel report 2024 del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, nell’anno appena trascorso si contano 466 persone decedute, 1.431 feriti gravi, 5.288 feriti lievi, 299 feriti con compromissione delle funzioni vitali, 4.187 illesi e 118 dispersi.

