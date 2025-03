Le fiamme hanno interessato le cabine dello stabilimento 'Le Dune'

Un incendio di medie proporzioni si è sviluppato questo pomeriggio al lido balneare ‘Le Dune’ di Ostia.

Incendio in un lido di Ostia, cause da accertare

Le fiamme hanno interessato alcune cabine su Lungomare Duilio e si sono propagate sulla struttura in legno, per cause ancora da accertare. Sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco. Sul posto polizia, carabinieri e municipale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata