Una donna di 62 anni di Petrosino, in provincia di Trapani, è morta venerdì sera per le ferite riportate dopo essere stata aggredita da un cane. Erina Licari, questo il nome della vittima, è stata assaltata davanti casa, all’incrocio tra via Trapani e viale Mediterraneo in zona stadio: è stata portata prontamente in ospedale ma è deceduta poco dopo. I carabinieri stanno ricostruendo cosa è successo e stanno cercando di capire se si tratta di un cane randagio o di qualche animale sfuggito al controllo del padrone.

