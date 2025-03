I Carabinieri della Stazione di Rho, in provincia di Milano, hanno arrestato quattro persone lo scorso 6 marzo per concorso in rapina aggravata e porto d’armi e oggetti atti ad offendere: pochi minuti prima i quattro, cittadini italiani, avevano rapinato a mano armata una sala slot di Pessano con Bornago, utilizzando una pistola e un martello.

Nel corso dell’azione due persone sono rimaste a fare da ‘palo’ nell’auto usata dal gruppo per giungere sul posto, mentre gli altri due hanno fatto irruzione nella sala slot e, col volto coperto, dopo aver danneggiato con una martellata la vetrata a protezione della cassa, hanno minacciato il proprietario facendosi consegnare l’incasso pari a circa 5000,00 €, per poi scappare verso Rho. I Carabinieri a seguito di serrate ricerche hanno prontamente rintracciato tutti gli indagati, che si erano divisi ma sono stati poi arrestati a Pogliano Milanese, a Nerviano e Rho.

Trovate durante le perquisizioni personali e locali nei loro confronti la refurtiva, i capi di abbigliamento e le armi usate durante la rapina. Gli indagati sono stati portati a San Vittore e poi sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere.

