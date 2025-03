La scoperta in via don Giovanni Bosco, indaga la Polizia

Possibile caso di omicidio-suicidio oggi a Napoli. Due coniugi di origine ucraina sono stati trovati privi di vita in un appartamento di via don Giovanni Bosco. Sul fatto indaga la Polizia che sta lavorando per ricostruire quanto accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata