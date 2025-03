foto di archivio

Il rogo nella zona della stazione centrale della città in provincia di Pistoia

È di due morti il bilancio di un incendio divampato nella notte in un appartamento di un condominio a Montecatini Terme (Pistoia), nella zona della stazione centrale. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 85 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e soccorritori del 118. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Incendio a Montecatini Terme, evacuata una famiglia

Per motivi di sicurezza è stata evacuata anche una coppia con il loro bambino che abitano nell’appartamento sopra a quello in cui si è sviluppato l’incendio. I tre sono stati ospitati in una struttura messa a disposizione del Comune di Montecatini Terme che, con una nota, “esprime il proprio cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime”.

