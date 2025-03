Sul posto i vigili del fuoco, non si registrano feriti

Incendio alla raffineria Api di Falconara. Le fiamme sono divampate dopo le 22.30 e le precise cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto i Vigili del fuoco di Ancona, Jesi e Senigallia che hanno spento l’incendio. Non si registrano feriti.

Le squadre sono attualmente impegnate all’interno della raffineria per un incendio che si è sprigionato nel settore della lavorazione del gasolio, attualmente sotto controllo. Sono state attivate le procedure di sicurezza all’interno dello stabilimento. La Direzione regionale ha allertato uomini e mezzi da tutti i Comandi delle Marche che stanno raggiungendo il luogo dell’intervento.

