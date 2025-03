La 29enne è precipitata da una scogliera, il ragazzo è sparito nel nulla

È un giallo il caso dei fidanzati di Cala Fighera a Cagliari, Manola Mascia e Paolo Durzu, lei trovata morta in mare e lui sparito nel nulla. La 29enne è stata ritrovata senza vita il 18 marzo scorso dopo essere precipitata dalla scogliera. A poca distanza da lei i documenti di Durzu, il suo ragazzo, che però non si trova, sparito nel nulla. Le indagini della polizia vanno avanti senza sosta, le ricerche dell’uomo sono riprese dopo che sono state interrotte per alcune ore per il mare molto agitato: non si esclude che Durzu possa essere morto anche lui né che sia fuggito.

Manola Mascia e Paolo Durzu: cosa è successo

Manola Mascia e il fidanzato Paolo Durzu, 33 anni, sono scomparsi martedì 18 marzo. Ieri, nei pressi del corpo senza vita di Manola Mascia, 29 anni, rinvenuto nelle acque di Cala Fighera, sono stati trovati il suo borsello e il portafoglio con i documenti. I due, legati da una relazione, si erano allontanati insieme nei giorni scorsi.

Le squadre di soccorso, coordinate dai vigili del fuoco con il supporto del nucleo SAF, stanno perlustrando l’area con l’ausilio di droni, mentre la guardia costiera impiega motovedette ed elicottero per le ricerche via mare. Le operazioni sono complicate dalle condizioni meteo avverse, con onde di un metro e mezzo e vento a 25 nodi da sud-est. Finora, non sono state individuate ulteriori tracce del giovane. Parallelamente, la squadra mobile di Cagliari, ha condotto accertamenti per ricostruire gli ultimi movimenti di Durzu. Gli inquirenti ipotizzano che i due fossero insieme al momento della tragedia, ma restano da chiarire le circostanze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata