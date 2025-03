Un gruppo di 5 persone, aderenti all’organizzazione ‘Ultima generazione‘ hanno dato vita nel primo pomeriggio di oggi a una manifestazione di fronte al Ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Durante il presidio, sono stati esposti alcuni striscioni con scritto ‘Il prezzo è giusto’, dal nome della campagna di sensibilizzazione che il movimento sta portando avanti e i dimostranti si sono seduti sul pavimento di fronte all’ingresso del locale. La manifestazione è stata interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine che hanno bloccato i dimostranti, denunciandone 5 a piede libero. “Chiediamo a Carlo Cracco di offrire un pasto sospeso a settimana perché chi sta più in alto aiuti chi sta più in basso. Il 57% degli italiani fatica ad arrivare a fine mese: sono milioni di famiglie italiane che lottano ogni mese per pagare la spesa, l’affitto, la bolletta del gas. Rinunciano ad una cena fuori, a riparare ciò che è rotto da mesi. Non si tratta di persone ai margini della società, ma stiamo parlando di lavoratori, studenti, di genitori, genitori single, di pensionati che, nonostante anni di sacrifici, non riescono a far quadrare i conti”, hanno dichiarato in una nota i manifestanti. La disuguaglianza non “accade”. È frutto di politiche mirate alla massimizzazione dei profitti in ogni ambito: casa, studio, cura, cibo, lavoro. Siamo entrati in questo simbolo del lusso e dell’opulenza per ricordare che, al di fuori dei salotti dorati, c’è un paese che lotta per sopravvivere; mentre c’è chi brinda con champagne e gusta antipasti da 50 euro l’uno, qualcuno si chiede: perché chi lavora duro deve scegliere tra mangiare sano o pagare le bollette? È ora di rendere questo lusso impossibile da ignorare”, concludono gli attivisti.

