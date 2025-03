Malviventi hanno telefonato all'85enne dicendo che un parente aveva avuto un incidente stradale

La moglie di Enrico Vanzina vittima della truffa del finto maresciallo dei carabinieri. Il raggiro è stato messo a segno nel centro di Roma.

Federica Burger, moglie 85enne del celebre regista e sceneggiatore, si trovava a casa quando ha ricevuto una telefonata da una persona che si è spacciata per un fantomatico maresciallo dei carabinieri. Il truffatore ha raccontato alla donna che un suo parente era rimasto coinvolto in un incidente stradale e per evitare l’arresto del conducente e il sequestro del veicolo era necessario pagare una somma di denaro ad un emissario del sedicente carabiniere che da lì a poco si sarebbe presentato al domicilio. La donna, all’arrivo del malvivente gli ha consegnato diversi gioielli di ingente valore.

