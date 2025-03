Sono riusciti a liberarsi da soli dagli accumuli di neve lanciando l'allarme al numero unico per le emergenze

Un’altra valanga in Trentino. Dopo i due distacchi di ieri, a Pampeago e in val dei Mocheni, stamattina attorno alle ore 11 una valanga ha travolto tre scialpinisti nei pressi di Capanna Presena, in prossimità del Tonale. A quanto si apprende due delle persone coinvolte sono riuscite a liberarsi da sole dagli accumuli di neve lanciando l’allarme al numero unico per le emergenze. L’elicottero del Soccorso alpino si è subito alzato in volo per cercare il terzo escursionista ma non c’è stato nulla da fare. È stato ritrovato senza vita.

Ieri due vittime per una valanga a Cortina

Ieri due persone sono morte per un’altra valanga sulle Dolomiti, precisamente a Forcella Giau, a Cortina d’Ampezzo, nel Bellunese. Le vittime sono una 40enne di Conegliano Veneto e un 38enne di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.

