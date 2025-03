Franco Pettineo, 52 anni, fermato con l'accusa di omicidio volontario

Franco Pettineo, 52 anni, fermato con l’accusa di omicidio volontario di Sabrina Baldini Paleni, ha confessato nella notte di aver ammazzato la compagna, nella loro abitazione di Lambrinia, zona residenziale di Chignolo Po, nel Pavese. Dopo averla strangolata, l’uomo si era dato alla fuga, ma qualche ora più tardi era stato rintracciato e bloccato dai carabinieri a Pandino, in provincia di Cremona. Al momento l’uomo è in carcere in attesa della convalida del fermo. Sarà il gip di Cremona, il prossimo lunedì a occuparsi dell’interrogatorio di garanzia di Pettineo, successivamente gli atti saranno poi trasmessi alla Procura di Pavia, competente per territorio, dal momento che il delitto è avvenuto a Chignolo Po. La donna, madre di due figli avuti dal precedente matrimonio, lavorava come operatrice socio-sanitaria in una Rsa a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. La coppia, secondo quanto finora ricostruito, non aveva una relazione burrascosa, e l’aggressione mortale di ieri, sarebbe arrivata al culmine di una lite tra Pettineo, fratello dell’ex marito della vittima, e Baldini Paleni.

Il post Facebook della figlia della vittima

“Ciao mamma. Sarai sempre nei nostri cuori. Tutto il male tornerà a chi ti ha sempre tolto luce e non ti ha mai permesso di brillare come meritavi”. Lo ha scritto in un post su Facebook Selene, la figlia 28enne di Sabrina Baldini Paleni, la donna di 56 anni ammazzata ieri dal compagno a Chignolo Po, nel Pavese. Era stata proprio la figlia della vittima a preoccuparsi perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre. Arrivata nella casa in cui la donna viveva con il compagno, Franco Pettineo, 52 anni, fermato con l’accusa di omicidio volontario, ha trovato la madre priva di vita e ha chiamato le forze dell’ordine.

