A che punto siamo sul Ponte sullo Stretto di Messina? “Siamo quasi alla fine dell’iter di approvazione e siamo in attesa della decisione finale del Cipess sul progetto per iniziare entro la fine di aprile“. Così Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, presentando i risultati finanziari dell’anno 2024 in conference call, alla comunità finanziaria, rispondendo a una domanda degli analisti.

Come i partner industriali “siamo pronti a iniziare con orgoglio questo progetto così importante per l’Italia e soprattutto per il Sud. La durata della fase Design & construction è stimata durare in 7 anni e mezzo e il completamento è previsto per il 2032. Spero di poterlo attraversare insieme a tutto il team entro la fine del 2032″ ha aggiunto Salini.

