L'allarme per la piena dei fiumi e il rischio frane: attesi forti temporali. Allerta gialla per Toscana e Levante Ligure

Allerta rossa per le piene dei fiumi domani in Emilia Romagna: le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse a Bologna. La Regione ha diramato l’allerta in particolare per le piene dei fiumi, dei corsi minori e il rischio di frane. Saranno interessate le aree di montagna, collina e pianura del bolognese e i territori confinanti del ferrarese e ravennate. Già dalle prime ore della mattina sono, infatti, previsti temporali intensi, più probabili sulla fascia appenninica centro orientale e sulla pianura centrale della regione a cui seguiranno le piogge in tarda mattinata e verso sera. Queste piogge potranno creare diffusi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua superiori alle soglie tre per il Reno e gli affluenti, superiori alle soglie due con possibili superamenti delle soglie tre sui bacini romagnoli.

Da stasera allerta gialla su levante ligure

Allerta gialla per temporali sul levante ligure a partire dalla serata di oggi. Per quanto riguarda i bacini piccoli e medi ZONA C (Tigullio e spezzino) dalle ore 21 di oggi, giovedì 13 marzo, fino alle 14 di domani, venerdì 14 marzo. Per i bacini grandi di C (Magra, Vara, Entella) dalla mezzanotte di domani, venerdì 14 marzo, fino alle 14 di domani.

Firenze, chiusi parchi e scuole a Signa

Nel territorio della Città Metropolitana di Firenze anche il Comune di Signa, dopo quello di Campi Bisenzio, ha deciso precauzionalmente di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado e tutti i servizi educativi, e di chiudere anche cimiteri, parchi, giardini, impianti sportivi all’aperto, uffici comunali, la passerella pedonale sull’Arno e di sospendere il mercato settimanale.

Allerta arancione in Toscana venerdì

Allerta arancione messa dalla sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana per rischio idrogeologico, idraulico reticolo principale e temporali forti nella giornata di venerdì 14 marzo. Allerta gialla per rischio idrogeologico già in corso da oggi. Lo comunica sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che invita a prestare la massima attenzione. A Prato saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado e tutti i servizi educativi. Chiusi anche cimiteri, parchi, giardini, impianti sportivi all’aperto e al chiuso (le piste ciclabili erano già state chiuse ieri) e centri ricreativi.

