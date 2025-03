Indagato per la seconda volta per l'omicidio di Chiara Poggi

Andrea Sempio è arrivato, accompagnato dal suo legale Massimo Lovati, alle caserma dei carabinieri Montebello a Milano, per sottoporsi al prelievo del dna. Sempio è indagato per la seconda volta per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007. C’è una consulenza genetica della difesa di Alberto Stasi, condannato per il delitto, e un incarico della Procura di Pavia ai propri consulenti di “analizzare le conclusioni” del documento con cui ritengono “uno dei cinque aplotipi”, quello dell’allora 19enne amico del fratello Marco Poggi, “compatibile” con le tracce presenti sui 9 margini delle unghie della 26enne uccisa con un oggetto contundente, mai identificato e trovato.

Delitto di Garlasco: la battaglia legale

Dopo una battaglia legale a colpi di istanze e ricorsi con l’ufficio Gip del tribunale pavese, che per due volte nel 2024 ha negato la riapertura dell’inchiesta sull’impiegato 37enne già archiviato nel 2017 perché gli inquirenti dell’epoca definirono quelli a suo carico a “fatica” degli “indizi”, la pm Valentina De Stefano e l’aggiunto Stefano Civardi hanno ottenuto prima dalla Cassazione la riapertura e ora dal giudice la convocazione coatta per il test genetico. E’ la seconda volta in 8 anni che i difensori di Stasi, prima con lo studio del professor Fabio Giarda e oggi con i legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, indicano nel 37enne Sempio la pista alternativa alla colpevolezza del proprio assistito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata