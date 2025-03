E' accaduto sulla via Nomentana

Scontro mortale a Roma tra una motocicletta e un’auto. A perdere la vita è stato un centauro di 48 anni che viaggiava in sella a una Suzuki, che si è scontrata con una Dacia Duster guidata da un 36enne. È successo intorno alle 7.30 in via Nomentana, nel tratto fuori dal Grande raccordo anulare, al km 16 circa, in zona Colleverde. Sul posto sono intervenute le pattuglie del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale.



L’impatto è stato fatale per il 48enne, mentre l’automobilista è stato condotto al Policlinico Umberto I per gli accertamenti di rito. Sono tuttora in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che vede la temporanea chiusura di via Nomentana dal km 14.700 al km 15.700.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata