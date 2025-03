L'incidente in piazza Paolo Da Novi nel primo pomeriggio

Tragedia in piazza Paolo Da Novi a Genova, nel primo pomeriggio di oggi. Una pianta di palma di un’aiuola a lato strada è crollata, forse per via del maltempo travolgendo una donna, morta sul colpo nell’impatto. Sul posto, intorno alle 14.30, è intervenuto il 118 ma nonostante i tentativi di soccorso per la donna, di circa 50 anni, non c’è stato nulla da fare.

La vittima aveva 58 anni

È una donna di 58 anni la vittima della tragedia. Sul posto 118 e vigili del fuoco, che hanno sollevato la pianta, spezzata alla base, per raggiungere la donna, ma nonostante i tentativi di soccorso per lei non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni la palma sarebbe stata da tempo a rischio e per questo sottoposta a controlli periodici. Non si esclude che a innescare il crollo possa aver contribuito il maltempo, con le forti piogge delle ultime ore. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco facente funzioni di Genova, Pietro Piciocchi, insieme ai tecnici e agli inquirenti che dovranno chiarire la causa della tragedia.

