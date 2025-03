Avrebbe utilizzato un grosso magnete per 'rallentare' il contatore

Andrea Gaetano Boccia, 44 anni, fratello dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, è stato arrestato, nella giornata di ieri, per furto di energia elettrica nel proprio negozio di abbigliamento a Pompei, in provincia di Napoli. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe utilizzato un grosso magnete per ‘rallentare’ il contatore dell’energia elettrica così da far risultare un minore consumo. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i tecnici dell’Enel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata