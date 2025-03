Cinque borsoni contenenti 200 panetti di cocaina purissima sono stati trovati al porto di Genova dalla guardia di finanza, nascosti in alcuni container contenenti tonno in scatola e provenienti dal porto di Guayaquil in Ecuador. I militari hanno sequestrato la droga per un peso complessivo di circa 240 chili che avrebbe fruttato guadagni per un valore compreso tra i 40 e i 50 milioni di euro una volta venduta al dettaglio nelle piazze di spaccio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata