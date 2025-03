Avrebbe ucciso l'anziana madre, 92 anni, al culmine di una lite

donna di 92 anni è stata trovata morta in casa nell’Aretino, a San Giovanni Valdarno. A dare l’allarme è stata la figlia, questa mattina, che all’arrivo dei malore ed è stata portata in ospedale. A quanto si apprende, è uscita da poco dal nosocomio e si trova in caserma per essere sentita dagli investigatori. La donna è stata fermata perché ritenuta presunta responsabile dell’omicidio. Secondo i primi accertamenti la donna potrebbe aver ucciso l’anziana madre al culmine di una lite. UnaA dare l’allarme è stata lache all’arrivo dei carabinieri di Arezzo e dei sanitari ha accusato uned è stata portata in ospedale. A quanto si apprende, è uscita da poco dal nosocomio e si trova in caserma per essere sentita dagli investigatori.. Secondo i primi accertamenti la donna potrebbe aver ucciso l’anziana madre al culmine di una lite.

Ancora da chiarire esattamente come sia morta l’anziana donna, dai primi accertamenti sembra la morte sia avvenuta per soffocamento o strangolamento. La figlia, 56enne, ha chiamato i carabinieri questa mattina presto. Sul posto anche i Ris dei carabinieri e il magistrato di turno. Gli inquirenti indagano per comprendere i motivi della tragedia famigliare.

